Detienen a "Pancho Platas", ex funcionario de Padrés Elías

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Francisco Arnaldo Monge Araiza, ex titular del Consejo Estatal de Concertación y Obra Pública (Cecop) en la administración pasada, fue detenido esta mañana y actualmente está a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).



Fueron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública los que ejecutaron una orden de aprehensión en apoyo a la PGR, confirmaron fuentes de la corporación.



Hasta este mediodía las dependencias no se ponían de acuerdo quién daría los detalles de su arresto y qué pasaría con el ex funcionario estatal.



Al momento de su arresto, Monge Araiza vestía un pantalón de mezclilla y una camiseta de color azul, como muestran fotos que circulan en redes sociales.



El actual titular de Cecop, Manuel de Jesús Bustamante, había dado a conocer del número de denuncias ante la PGR por el presunto uso indebido de recursos públicos etiquetados desde la Federación.