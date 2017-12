Investigan a conductor de Uber por presunto delito de abuso sexual

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hoy se inició la carpeta de averiguación en contra de Omar N, de 33 años de edad, conductor de la empresa Uber, por el delito de abuso sexual, informó la vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado.



Claudia Indira Contreras Córdova indicó que la investigación se inició luego de que agentes de la Policía Municipal tomaron la declaración de la perjudicada, una joven de 25 años de edad, al elaborar el Informe Policial Homologado (IPH).



Señaló que la afectada refirió haber salido de un centro nocturno en estado inconveniente cuando abordó el vehículo de la empresa de servicio de transporte.



“En el IPH ella narra que no sabe qué fue lo que sucedió porque estaba bajo los efectos del alcohol, ella refiere que hubo un periodo en que no sabía dónde estaba”, señaló la vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de la FGJE.



Explicó que de acuerdo con el Código Penal del Estado de Sonora que señala que a pesar de no haber indicios de violencia también se considera delito sexual cuando se saca provecho del estado inconveniente en el que se econtraba la víctima, ya sea por consumo de drogas o alcohol porque impide resistencia.



Al no haber flagrancia delictiva, Conteras Córdova puntualizó que el conductor está en libertad pero está sujeto a averiguación.