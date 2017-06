HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Yo pensé que nos iban a matar" fue el drama que vivieron ayer algunos vecinos en la colonia Palo Verde, mientras otros sólo reaccionaron para correr, gritar y rezar, unos más para tirarse al suelo, durante el enfrentamiento entre presuntos delincuentes y agentes ministeriales.



El pánico y la tensión se percibía entre los residentes que por las circunstancias quedaron en medio del tiroteo.



"Yo pensé que nos iban a matar y sólo pensé en mi mamá y mi familia", expresó una joven estudiante con la voz entrecortada, luego de que un grupo de presuntos delincuentes fue abatido por parte de los elementos de la AMIC, a unos cuantos pasos de una vivienda.



Todo pintaba para que fuera un día como cualquier otro, según platicaron algunos colonos, en el que las amas de casa se encontraban realizando sus labores y los niños casi salían de la escuela, pero en el momento menos esperado se escuchó el estruendo más temido.



"Parecía película, al principio pensé que eran cuetes, pero cuando escuché los gritos afuera, lo que hice fue correr y lo único que quería era estar con mi mamá, no sabía que eran balazos pero algo me decía que tenía que correr", expresó una menor de edad.



Eran alrededor de las 11:30 horas, de acuerdo con información proporcionada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cuando elementos de la corporación realizaban labores de investigación en una de las viviendas de la zona.



Todo empezó en las calles Tercera y Ramón Noriega cuando un grupo de seis presuntos delincuentes que viajaban a bordo de un pick up, dispararon en contra de los oficiales, quienes a su vez repelieron la agresión y lograron abatir a cinco de ellos y uno más quedó herido.



Pecho tierra



En esos momentos los colonos desconocían lo que pasaba, ya que la primera reacción de algunos fue tirarse al suelo y ponerse a rezar, coincidieron, ya que parecía que se encontraban en medio de una guerra.



El miedo



El testimonio de otra de las vecinas expresó que el miedo creció cuando comenzó a escucharse la exagerada cantidad de "sirenas" que anunciaban la llegada de las patrullas y la "patinada" de los neumáticos que resbalaban con la arena suelta sobre el camino.



"Yo no quería escuchar, del miedo que sentía, sólo me tiré al suelo y me tapé la cabeza, ya se me hacía que una de las patrullas me iba a tumbar el cerco después de la balacera y estaba yo solita en la casa", manifestó otra de las afectadas.



Entre la incertidumbre por descubrir lo sucedido, algunos curiosos se asomaban por la ventana de sus casas y otros salieron hacia la calle para encontrarse lo que pudiera ser una de las escenas más violentas de su vida, donde los protagonistas eran cinco cuerpos abatidos en la calle.



El lugar del enfrentamiento está ubicado a dos calles de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, hasta donde alcanzó la ola expansiva del terror que se vivió en esos momentos y muchos de los padres corrieron desesperados para poder estar con sus pequeños.



Una gran movilización policiaca se hizo presente en el lugar, incluyendo la Policía Militar, quienes resguardaron un área perimetral que abarcaba varias cuadras.



A las 13:00 horas, en medio de un operativo de seguridad en la misma colonia, otro presunto agresor fue abatido también por agentes de la AMIC cuando repelieron su agresión, en las calles Jesús López y Cuarta.



Aseguran 4 armas cortas



Rodolfo Montes de Oca Mena, fiscal general del Estado, abundó que ambos casos son distintos y los abatidos no tienen que ver con el otro, solo fueron situaciones similares ocurridas con hora y media de diferencia en la misma zona.



En total fueron aseguradas cuatro armas cortas, tres de ellas las portaban los seis presuntos delincuentes en el primer hecho y una más se encontró a un costado del sexto abatido a un costado del cuerpo.