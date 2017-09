Explosión en casa deja dos lesionados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como un gran estruendo calificó Héctor, uno de los vecinos que apoyaron a la familia que la mañana de ayer se vio afectada por una explosión que se presentó en su vivienda de la colonia Montecarlo, donde resultaron dos personas lesionadas.



Todo parecía un día como cualquier otro, relató el joven, cuando se escuchó un sonido fuerte, muy semejante al que produce la caída de un rayo.



"De repente se escuchó un trueno muy fuerte, y me asomé por la ventana, porque no sabía que iba a llover, pero ya vi que la recámara principal de la casa se estaba incendiando y salimos (él y su padre).



"Vi al señor que estaba en el frente de la casa echándose agua, por lo mismo de las quemaduras, y la señora estaba arriba con los niños, pero salió rápido porque se empezó a quemar la casa y ya vi que tenía quemados los pies", dijo.



Eran alrededor de las 06:30 horas, cuando al número de emergencia fue reportada una explosión en un domicilio ubicado en la cerrada Picardía y el bulevar Paseo Montecarlo, a donde personal de Bomberos, Cruz Roja y Policía Municipal, acudieron de inmediato.



Las autoridades informaron que Francisco Julián, de 41 años de edad; y Beatriz, de 42 años, presentaron distintas quemaduras en su cuerpo, debido a que un acumulamiento de gas pudo haber causado la explosión, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada.



Se detalló que los dos menores, de 4 y 9 años de edad, quedaron bajo resguardo de su abuela, quien arribó al lugar después del accidente.



"Mi papá es doctor, y entre él y yo ayudamos a los vecinos, porque vimos que el señor traía pijama y la traía toda trozada, fue muy impresionante, porque pensé que en los brazos traía unos trapos, pero me di cuenta que era parte de las quemaduras", platicó Héctor.



INVESTIGA UMPC



La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) informó que se están investigando las causas que pudieron haber ocasionado la explosión, pero no dio a conocer avances de los trabajos.



En comunicado de prensa dio a conocer que en lo que va del año, en Hermosillo se han registrado siete explosiones, en las cuales ocho personas han resultado lesionadas y ninguna fallecida hasta ayer en la tarde.