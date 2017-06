Los macheteros amagan en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(SUN)

En los últimos meses la tranquilidad de los sonorenses ha sido violentada por hombres que con machete en mano atacan a transeúntes, automovilistas y comerciantes.Se les conoce como macheteros y andan en todos lados, con pantalones cortos o largos y camisas holgadas; deambulan por calles, cruceros viales, transporte público y en comercios. No respetan sexo ni tampoco edades.El fenómeno violento de los macheteros comenzó a notarse en Hermosillo y se ha ido expandiendo hacia otros municipios.Hasta los agentes municipales han sido atacados por estos sujetos, por lo que han respondido a las agresiones con disparos de arma de fuego e incluso matado a algunos, al menos a cuatro hombres, entre ellos al líder, hecho que ha causado polémica.Al respecto, el fiscal general de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, manifestó que no se tolerará en lo más mínimo a quienes desenfunden o amaguen con arma prohibida a los agentes ministeriales, por lo que estos utilizarán su arma de cargo en legítima defensa.Expresó que existe una coordinación estrecha entre las diversas instancias de seguridad pública del Estado y los tres niveles de gobierno para enfrentar y erradicar este delito de portación de arma prohibida.Las personas que piensen o crean que con impunidad van a estar deambulando por nuestras calles deben saber que nuestros elementos se encuentran debidamente capacitados y están en constante entrenamiento para el sometimiento, a través de la defensa personal policiaca “y la vamos a hacer válida”.“Será algo parecido como en Estados Unidos —dijo el fiscal sonorense—, cuando amaguen a un policía éste va a reaccionar de inmediato. Esta medida aplica en todo el Estado”.En enero pasado, Gloria Elena, una joven estudiante de 21 años, de la colonia Metalera de Hermosillo, sufrió el susto de su vida.Iba de regreso de la universidad cuando alrededor de las 20:30 horas fue interceptada en las calles Lampazos y Tarasca, por dos sujetos, uno portaba un arma de fuego y otro un machete; le quitaron su bolsa, celular, 200 pesos en efectivo y sus libros.El 28 de marzo pasado, un grupo de 40 comerciantes ubicados al Norte de la ciudad bloquearon el bulevar Solidaridad y la calle Mendívil, para exigir seguridad porque por la noche fueron asaltados ocho negocios.Los manifestantes expresaron temor porque los delincuentes a plena luz del día los amagan con tubos y machetes.No sólo se llevan la mercancía, sino también a los empleados los despojan de sus pertenencias, luego ven pasar a los delincuentes vendiéndolas.Lucía, encargada de una tienda de autoservicio ubicada en el fraccionamiento Floresta, al Norponiente de la ciudad, comentó que desde el inicio de este año ha batallado con los empleados, pues no quieren quedarse a trabajar de noche porque los macheteros, los han asaltado en varias ocasiones y temen por sus vidas.Según reportes de la fiscalía, los agentes policiacos han abatido a cuatro agresores con machete.El pasado 26 de abril un policía municipal repelió una agresión contra un presunto asaltante que lo atacó en el bulevar Quiroga y García Morales, de esta capital. El delincuente fue abatido.El 27 de mayo, a las 18:40 horas, sobre el camino de terracería que conduce de la colonia Villas del Sur a la invasión Tres Reynas, los agentes policiacos localizaron a tres hombres con órdenes de aprehensión, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó contra el personal de la AMIC, en tanto, los otros dos sacaron machetes.Los sujetos con armas blancas se abalanzaron contra los oficiales, quienes dispararon en defensa y abatieron a uno, huyeron los otros dos, incluido el que portaba la pistola.Al día siguiente, el 28 de mayo, a las 12:15 horas, en el bulevar Gaspar Luken y la calle Lázaro Mercado, en la colonia Floresta, personal de la corporación fue atacado por un hombre que portaba dos armas blancas.Al tratar de contactar al individuo, en revisión de órdenes de aprehensión, reaccionó de manera violenta, sacó un machete y se abalanzó sobre los agentes logrando golpear a uno.Los policías hicieron uso de la fuerza y lo hirieron con un proyectil de arma de fuego, cayó herido. Entre sus ropas traía otra arma blanca.A su costado quedó un machete de 80 centímetros de longitud, aproximadamente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) trató de reanimarlo y pidió ayuda a socorristas de la Cruz Roja, pero falleció en el lugar.El 1 de junio, el líder de una banda de macheteros que asaltó y lesionó a una persona fue abatido por policías estatales, tras ser atacados con machete.Los agentes portaban tres órdenes de aprehensión contra sujetos que hirieron a una persona en la rodilla con el arma blanca.Al tratar de dialogar con el líder de los macheteros, “El Gamesa”, en la colonia Palo Verde, opuso resistencia.Se abalanzó contra los agentes con un machete con el que trató de agredirlos; los oficiales utilizaron comandos verbales para neutralizarlo, pero hizo caso omiso y los atacó, en defensa se usó la fuerza letal.Reportes de la fiscalía también han informado que los elementos policiacos han herido con armas de fuego a macheteros en los municipios de Hermosillo y Caborca.Además reportan agresiones con este tipo de arma blanca a ciudadanos en San Luis Río Colorado, Navojoa, Cajeme, Empalme y Guaymas, entre otros municipios.La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informó que no ha recibido quejas por parte de los familiares de los macheteros heridos o del que falleció.Sin embargo, está atenta a que si alguna persona considera que han sido vulnerados sus derechos humanos, acuda a interponer su inconformidad para darle el trámite que legalmente le corresponda.