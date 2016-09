Deja choque triple dos lesionados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con lesiones aparentemente leves resultaron dos personas tras un choque triple en el puente elevado ubicado sobre el bulevar Luis Encinas a la altura de la calle Soyopa, donde hay un señalamiento de un bache.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, fueron tres vehículos, un tipo pick up Ford F150, color blanco, modelo 2014, conducido por un hombre de 38 años de edad; un vehículo tipo sedán, marca Chevrolet, color blanco, conducido por una mujer quien iba acompañada de un menor; y un vehículo culo tipo sedán, color azul, modelo 2014, conducido también por una mujer, de 46 años de edad.



El accidente sucedió alrededor de las 07:50 horas, cuando el conductor del pick up se dirigía de Oriente a Poniente sobre el bulevar Luis Encinas, y al subir el puente se encontró con un señalamiento en donde hay un bache.



“Yo venía a velocidad normal, frené tranquilo, pero ya después vi que venía la señora del carro blanco y ya nomás esperé el golpe, pero otra señora que venía en el carro azul tampoco alcanzó a frenar y ya te imaginarás”, comentó Miguel, el conductor del pick up.



Las dos mujeres resultaron con lesiones leves y fueron valoradas por personal de Cruz Roja, y no fue necesario su traslado a un hospital.