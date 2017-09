Buscan a jóvenes desaparecidas de Hermosillo en Ciudad Obregón

OBREGÓN, Sonora(GH)

Dos jóvenes desaparecidas en Hermosillo son buscadas por su madre en Ciudad Obregón tras un reporte anónimo.



María Isabel Siqueiros, madre de Michelle Guadalupe Macías Siqueiros, de 20 años, explicó que su hija desapareció el pasado 24 de agosto junto con una amiga de nombre María Eugenia Rendón Tanory, de 21 años.



El hecho se dio cuando salían de un antro, dijo, y hasta el momento no ha sabido nada de su paradero.



"Son unas muchachitas que están impuestas a estar publicando en las redes sociales y contestan el teléfono, desde ese momento no tenemos ninguna comunicación con ellas para nada, por ningún medio, ya está la denuncia", comentó.



Las jóvenes fueron vistas según un reporte anónimo en esta localidad, mencionó, por lo que cualquier pista es buscada para dar con su paradero.



"No podemos descartar datos, estoy desesperada, estoy buscando prácticamente detalles, pistas, cualquier información puede ayudar, quizás alguien las puede ver, queremos seguir hasta la más mínima pista", resaltó.