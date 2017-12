Aseguran auto que presuntamente atropelló a dos mujeres el domingo y les causó la muerte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El vehículo que participó en el accidente donde fallecieron dos mujeres el pasado domingo ya se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó la directora de Tránsito Municipal.



Janneth Elena Pérez Morales dijo que fue a través de un oficio de colaboración en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) llevado acabo ayer, después de las 15:00 horas en algún lugar de esta ciudad.



"En la entrevista que se realizó en el lugar de intervención por parte del primer respondiente se ubicó el vehículo, es una camioneta blanca que transporta personal y ya le están haciendo los trámites correspondientes por medio de la Fiscalía", indicó.



Fue por medio de cámaras de seguridad de los negocios aledaños al lugar de los hechos, agregó, que se pudo localizar la camioneta tipo van.



La responsable del Departamento de Tránsito en Hermosillo aseguró que, hasta hoy, no hay ninguna persona detenida y sólo el vehículo es el que está en investigación, ya que la empresa involucrada y de la cual no pudo revelar el nombre, hizo la entrega del GPS.



Para no interferir en la investigación, recalcó, no se pueden revelar los datos generales tanto de la empresa como del chofer, ya que sólo la FGJE podría proporcionar esos datos.



"NO SE DETUVO, SE FUE Y LE VALIÓ"



Momentos desgarradores vivieron familiares y amigos de las víctimas que murieron atropelladas el domingo en la noche, en el cruce de las calles De los Yaquis y Lázaro Mercado, y piden a las autoridades que detengan al culpable y que se haga justicia.



"Lo tienen que agarrar (al culpable), porque no fueron a unos animalitos a los que atropelló, lo que debió haber hecho es pararse y auxiliarlas. Como dice su hija: ‘No se detuvo, se fue y le valió, no le importó nada’, ella lo vio todo", indicó un familiar de una de las víctimas.



Vecinos que viven sobre la avenida De los Yaquis recordaron la tristeza que en esos momentos se sentía en el ambiente por la escena desgarradora de quienes vieron sin vida a su ser querido.



"Yo no me di cuenta hasta que me pidieron un vaso con agua para la hija de una de ellas, pobrecita, estaba destrozada, eso no se le desea a nadie, fue muy doloroso ver a todos", recordó María Olivarría.