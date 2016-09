Resultan 2 policías lesionados luego de choque volcamiento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dos agentes de la Policía Municipal asignados al Departamento de Vehículos Robados, resultaron lesionados tras participar en un choque volcamiento ocurrido en el kilómetro 4.5, sobre la carretera 26, frente al corralón de Las Minitas.



Seguridad Pública manifestó que loslesionadosson el conductor Luis Octavio, quien presentó dermoescoriaciones en brazos y piernas, esguince torcedura de la columna cervical y golpes en el torax y abdomen, mientras Jonathan Daniel resultó con esguince cervical grado dos.



Los agentes viajaban a bordo de un pick up blanco, que se impactó contra una camioneta marca Toyota Sequoia, color blanco, la cual conducía una mujer de 39 años de edad.



En el informe policiaco se indicó que el vehículo en el que iban los agentes está asignado a la dependencia y circulaba de Poniente a Oriente por su carril de la carretera 26, y al llegar al kilómetro 4.5 realizó maniobra de rebasar a su izquierda.



Luego chocó la esquina izquierda de la camioneta, para después salirse de la rúa y voltearse hacia la izquierda.



La conductora, quien resultó ilesa, relató que ella transitaba a velocidad normal de Poniente a Oriente cuando escuchó un "frenón", y por el retrovisor vio que venía tras ella un pick up, con dos personas a bordo, mismo que golpeó su automóvil.



"Después yo vi como que venía dando vueltas, y escuché un ruido bien feo, ahí perdí el control y me salí del camino para que no me diera más fuerte, venían a exceso de velocidad, tanto, que uno de los policías salió proyectado por el vidrio", dijo.



La afectada reveló que los agentes no portaban el cinturón de seguridad, y uno de ellos se quedó dentro del vehículo, al cual ayudaron a salir y caminó sobre su propio pie.



Al lugar llegaron elementos de Bomberos y Cruz Roja, quienes trasladaron al lesionado a un hospital del Isssteson.