Choca conductor de pick up contra una palmera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El conductor de un vehículo pick up resultó ileso tras impactarse contra una palmera ubicada sobre el bulevar Solidaridad y Tecnológico.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:30 horas de hoy, cuando el conductor, del cual se desconocen sus datos generales, circulaba de Sur a Norte, a bordo de un pick up, marca Dodge Ram, sobre el bulevar Solidaridad.



Pero al cruzar la intersección con la avenida Tecnológico, el hombre perdió el control de su automóvil y se impactó con una palmera que se encuentra en el camellón central del bulevar.



Al lugar llegó personal de la Policía de Tránsito, quienes indicaron que no hubo personas lesionadas y realizó las diligencias de ley.