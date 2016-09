Tras una persecución recuperan auto robado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una persecución de un agente de la Policía Municipal a un presunto ladrón de vehículos, se registró ayer, desde la Plaza Comercial El Patio, ubicada al Sur de la ciudad, hasta las inmediaciones del Cerro de la Campana, donde el fugitivo logró escapar.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, fue alrededor de las 10:00 horas, cuando un hombre de alrededor de 60 años de edad arribó a un banco que se encuentra en una plaza ubicada sobre el bulevar De los Ganaderos y Periférico Sur.



El reportante comentó que llegó a bordo de su vehículo tipo pick up, marca Chevrolet, color plata, al cual le puso un bastón de seguridad para evitar que se lo robaran, y cuando salió como a los 20 minutos, su automóvil ya no estaba y marcó al 066.



Fue en ese lapso que un agente de la Policía Municipal se percató que el conductor del pick up plata circulaba con exceso de velocidad sobre el bulevar De los Ganaderos, de Sur a Norte, por lo que decidió marcarle el alto.



Ignorando que el vehículo era el mismo que se habían robado momentos antes en la plaza comercial, el policía siguió a gran velocidad al chofer del pick up, ya que no quiso detener su marcha y aceleró, lo que provocó una gran movilización policiaca.



Al llegar al área del vertedor de la presa, el fugitivo se dirigió hacia el bulevar Francisco Serna, con la intención de adentrarse a la colonia Las Pilas, donde finalmente abandonó el vehículo a la altura del Callejón del Diablo, para salir huyendo con rumbo desconocido.



Alrededor de las 11:00 horas llegó el propietario del pick up al lugar donde quedó abandonado su vehículo, el cual quedó con la puerta del conductor abierta y encendido.



Los agentes policiacos realizaron el informe donde se explicaron los hechos y se dio aviso al Ministerio Público, quien será el que realice las diligencias de ley.