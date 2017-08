Balean a persona en el Centro de Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

Una persona del sexo masculino resultó con una herida de bala la mañana de este martes, alrededor de las 11:35 horas.



Los hechos ocurrieron sobre el callejón Filipinas entre No Reelección y Galeana.



El hombre llegó a urgencias del Seguro Social trasladado por una ambulancia, aseguraron trabajadores del nosocomio.



Según información extraoficial, el hoy herido aseguró que al llegar al callejón Filipinas fue atacado por dos personas desconocidas, mientras que también se habla de una riña.



Se dijo que el herido es vecino de la colonia Jardines del Valle, aunque la versión no ha sido confirmada.



Autoridades de salud no han emitido reporte del estado del lesionado.