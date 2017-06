Obregón: Muere mujer tras ataque en la Real Campestre

OBREGÓN, Sonora(GH)

Una persona del sexo femenino perdió la vida la noche de este viernes en la colonia Real Campestre.



Los hechos se dieron alrededor de las 20:30 horas dentro de una vivienda de la calle San Alfonso entre San Bernardino y del Toro.



Este hecho sería el número 12 de este mes.



Según testigos se escucharon por lo menos tres detonaciones de arma de fuego.



Al lugar llegó personal de la Cruz Roja para intentar dar atención médica a la afectada que hasta el momento no ha sido identificada pero no se logró, pues ya no tenía vida.