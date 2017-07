La canícula está en Sonora

Ciudad Obregón(GH)

El fenómeno conocido como la canícula llegó desde junio a Sonora, lo que significa que los días más calurosos del año ya empezaron, mientras en el resto del País iniciaron desde el 14 de julio.



Sonora año con año se ve afectado por la canícula de junio, julio y agosto con sus temperaturas mayores a los 45 grados centígrados (°C).



Jesús Alberto Navarro Ramos, meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), recordó que el periodo canicular es la temporada del año de calor intenso, como el verano en esta entidad.



En Sonora se deja sentir sobre todo cuando hay sistemas de altas presiones y falta de lluvias.



"Son días muy variables respecto a las temporadas y al año, en ese periodo de mayor calor hay disminución de lluvias", explicó, "en junio de 2016 las temperaturas más altas se registraron en Sonoyta y el Orégano con 49°C.



Los días 18 y 19, en julio fue de 47°C en el Orégano y en agosto de 44.5°C en Ciudad Obregón y Hermosillo, mencionó.



Las temperaturas históricas de junio de 2016 obtuvieron apenas medio grado arriba de las de este 2017, expuso, pues la más alta se registró el pasado 19 de julio con 49.2°C en el Cubil, sólo después del 48.5 del Orégano ese mismo día.



"Se pueden presentar temperaturas mayores a los 45°C, pero se considera normal porque está dentro de lo histórico", apuntó.



El calor en algunas zonas de Sonora ha sido "extraño" y las temperaturas elevadas también, expuso, pero no corresponden en sí a este fenómeno o al cambio climático, sino a la simple presencia de sistemas de alta presión en zonas aledañas, como lo vive en este momento Nogales y Agua Prieta.



Afecta, pero beneficia



Alan Ervey Ronquillo Amado, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, señaló que la afectación por el calor llega hacia el ganado, que pierde peso y por ende su valor.



"Las altas temperaturas hacen que el ganado se pase todo el día en los echaderos y sólo por la noche coman", abundó, "nosotros tenemos que proporcionarles agua por todo el rancho", a fin de que no reduzca su peso.



Muchas pueden ser las afectaciones que dejan las altas temperaturas en la región, desde una deshidratación hasta un incendio o la sequía, pero también son algunos los sectores que se ven beneficiados con las altas temperaturas.



Guillermo Portillo Clark, biólogo encargado de investigación y desarrollo en el Cosaes describió que para el crecimiento oportuno del camarón en estanques es necesario el calor, que en mucho regula la alta calidad.



"Las temperaturas altas nos favorecen en esta especie que estamos cultivando, es camarón blanco, es de aguas calientes", abundó.



Para julio y agosto de este 2017 se pronostica ya por parte de la Conagua, una baja en la presencia de lluvias, y las altas temperaturas que en dado caso podrían ser mayores a los 45°C.



Cambian temperaturas



En algunas zonas de la Sierra de Sonora se han visto tendencias en los últimos años que indican que las temperaturas mínimas y máximas se han modificado, reveló Luis Brito Castillo.



El doctor en Ecología e ingeniero hidrólogo del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en Guaymas, informó que varios investigadores realizan un estudio sobre las tendencias de las temperaturas en Sonora, el cual es inédito y no ha sido publicado.



"Vimos que la oscilación diurna se ha incrementado, ahora las temperaturas son más frías en invierno y en verano son más cálidas", externó.



La ola de calor que azotó entre el 3 y 4 de junio de 2016 por un sistema de alta presión, destacó, marcó una tendencia clara en los últimos 30 años, fuera de eso se han mantenido temperaturas similares en la mayoría de los municipios sonorenses.



Ejemplificó que hay eventos cálidos que llaman la atención como hace tres semanasen Guaymas cuando se registraron temperaturas de hasta 36°C y después bajó a 30°C, y en los últimos días se ha mantenido en 34°C.



El investigador del Cibnor agregó que la temporada de lluvias en Sonora inicia a finales de junio y principios de julio, pero este año empezó tarde en una parte del Estado.



Creencia mayo augura que será un año seco

Por Jesús Palomares



Navojoa.- La falta de lluvia y que la gente puede quedar insconciente por las altas temperaturas son algunas de las cosas que pueden suceder durante la canícula, según creencias de la tribu Mayo expresó Esteban Jusacamea Yocupicio.



El cobanaro de Pueblo Viejo Navojoa manifestó que todo indica que será un año seco, pues el día de San Juan no llovió y es el santo quien da la bendición para que se presenten copiosas precipitaciones.



"La gente mayor se basaba en lo que la naturaleza les decía, observaban mucho y siempre fueron muy precisos", abundó, "ahorita ha hecho mucho calor y se ha llegado a temperaturas históricas".



Un calor asfixiante, que sofoca y hace que las fuerzas del cuerpo se pierdan es el que se siente durante la canícula, dijo, y aunque es un fenómeno que se ha presentado a lo largo de la historia, en estos años es más fuerte.



"El cambio climático, la contaminación y la mano del hombre ha hecho que los climas sean más extremos", expresó, "antes llovía mucho y ahora los ríos están secos".



"Se debe cuidar mucho a los niños sobre todo durante este tiempo que es el más caluroso, el Sol pega más duro", apuntó, "mucha gente se llega a enfermar".