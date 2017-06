Siguen los daños a nuevas unidades de transporte en Obregón

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Los actos vandálicos contras las nuevas unidades del transporte urbano continúan en Ciudad Obregón, lamentó Bernardo Beltrán.



Fue apenas este viernes alrededor de las 16:30 horas cuando los vándalos del Sur de la región "hicieron de las suyas", dijo el presidente de Tusec, una de las 4 empresas operadoras del servicio, dejando grandes daños materiales.



Los hechos se dieron en la unidad 508 de la línea 5, al fondo de la calle Coahuila, en la colonia Maximiliano R. López, mencionó.



Los daños fueron de manera directa contra uno de los cristales más grandes de la unidad, detalló, y pudieron dejar lesiones a una usuaria.



“Es una lástima que los propios usuarios no se den a la tarea de cuidar las unidades ya que es un beneficio para la misma comunidad, ahora ya no vamos a poder prestar el servicio del aire acondicionado en este camión y por lo menos durará un mes en llegarnos ese cristal”, describió.



Con este caso son ya diversos los que se han dado en los diferentes sectores de la Ciudad, añadió, dejando costos por arriba de los 250 mil pesos.



Recordó que la coordinación para cuidar las unidades se debe dar no sólo entre las autoridades policiacas y los concesionarios, sino con la población.