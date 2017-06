Invade plaga de alacranes a Ciudad Obregón

información relacionada Fotogalería Emergen por montones enormes alacranes en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Por lo menos 2 o 3 alacranes son eliminados de los hogares por día sobre la calle Obregón entre Revolución y Ejido, y otras zonas más del mejor conocido como Plano Oriente.



Ahí, desde el año pasado, los vecinos han tenido que “lidiar” con la presencia de estos inquilinos, dijo Jesús Landeros Corrales, y ahora hasta los colecciona.



Aunque hasta el momento no han dejado ninguna muerte por el veneno que llevan consigo, los vecinos del sector temen un daño o fuerte lesión.



“Tengo un palo de escoba con una laminita, con eso los mato, le pegan colazos al palo pero no le hacen nada, ya tenemos como 2 años así, yo tengo rato viviendo aquí y no había estas cosas, e juntado hasta 200 pero los regalo, ahorita tengo nomás 60 de este año”, comentó.



La Dirección de Salud no cuenta con ningún reporte en sus oficinas, pero al conocer la situación a través de medios de los comunicación, se avocaron a la fumigación, señaló Aquiles Mejía Díaz, titular de la Dirección, y también a la investigación.



La Unidad de Protección Civil también se reunió este miércoles con autoridades como Ecología y Salud, para realizar diversas acciones de combate al problema.