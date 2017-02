Tenga cuidado aún con consumo de moluscos

Ciudad Obregón(GH)

El consumo de los moluscos o mariscos en concha debe quedar suspendido de manera temporal en todos los restaurantes y comercios, alertó Fernando Gutiérrez Fraijo.



El jefe de la Unidad de Control Sanitario de Ciudad Obregón manifestó que esta medida se emitió en todo el Estado, tras detectarse la toxina paralítica que puede causar daños a la salud.



Aunque en Cajeme hasta el momento no se ha colocado ningún reporte o denuncia, subrayó, es necesario no omitir las medidas de precaución.



"No tenemos ninguna evidencia de que haya presencia aquí en la región, estamos haciendo los muestreos para asegurarnos", apuntó, "el problema se dio ya en la parte del Golfo, que es de Guaymas para arriba, pero aquí ya estamos pegando con el Pacífico y se espera que no haya ningún problema".



Mencionó que los verificadores de la Unidad realizan monitoreos en la zona de los Mélagos para detectar cualquier irregularidad, pero los resultados quedarán listos después del lunes.



"Los restaurantes no están comprando ni vendiendo concha, es sólo una medida preventiva porque no hay presencia de la enfermedad aquí en la zona", destacó.



La toxina paralítica siempre está presente en el mar, pero cuando hay marea roja se detonan sus parámetros.