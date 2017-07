Obregón: Muere mujer en choque en la 15; el conductor huye

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

La noche de este domingo, una mujer perdió la vida sobre la Carretera Internacional México 15 a la altura del kilómetro 22.



Aunque las autoridades no han emitido información oficial al respecto, en el lugar se informó que el vehículo tipo sedán Ford 2002, color vino, que viajaba de Norte a Sur, iba en exceso de velocidad y, al parecer, su conductor manejaba bajo los efectos del alcohol.



La víctima fue identificada como Claudia Iveth C. C., de 28 años de edad, con domicilio en la colonia Primero de Mayo.



El conductor huyó del lugar de los hechos, por lo que la Policía lleva a cabo las investigaciones.



El percance se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando el vehículo ingresó a un tramo en construcción del Libramiento Obregón-Navojoa impactándose con uno de los señalamientos, donde se encontraba una piedra que a su vez impactó en el parabrisas y en la joven.



De acuerdo con las investigaciones, el conductor también pudo llevar consigo lesiones, pues en el vehículo se encontraron rastros de sangre, y aunque se implementó un operativo de búsqueda, ásta no tuvo éxito en el momento.