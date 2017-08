CO: Moviliza a Bomberos y UPCM emanación de vapores

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

La emanación de vapores no tóxicos dejó este lunes una fuerte movilización policiaca a un costado de la Central Camionera de Ciudad Obregón.



Fue alrededor de las 13:00 horas cuando el reporte de un presunto químico derramado movilizó a una de las unidades de Bomberos, así como de los elementos de Protección Civil Municipal y de Tránsito.



"No fue nada grave, en si no hubo derrame de producto químico, hay una casa que se usaba como bodega de productos químicos, hace dos años se desalojó, ahora con las lluvias al parecer se generó una reacción del producto que quedó impregnado", explicó Osvaldo Villagrana Amaro, comandante del cuerpo de Bomberos.



Este hecho mantuvo cerrada la calle Esteban Baca Calderón entre 200 y Ramón Ross, durante más de una hora, tras los fuertes olores.



"No es una emergencia, pero se debe atender, los propietarios deberán contratar a alguien para que nulifique el producto, si se generaron vapores por la lluvia y el calor pero no hay grandes riesgos, son mínimos, solamente hay que nulificar los residuos del producto que pudieron haber quedado o bien hacer una ventilacion de esa área", añadió el traga humo.



Tras los trabajos del especialista, los vapores fueron eliminados y la zona limpiada, agregó, junto con algún posible problema.