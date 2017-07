No quedará impune doble homicidio ocurrido en Ciudad Obregón: FGJE

OBREGÓN, Sonora(GH)

La Fiscalía General de Justicia realiza todas las pesquisas necesarias para que el doble homicidio ocurrido esta tarde en Ciudad Obregón, en contra de una mujer de 20 años y de una menor, se resuelva a la brevedad y se castigue al o los culpables.El Fiscal General de Justicia en el Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, informó que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizan las diligencias correspondientes para dar con el paradero de él o los responsables de este lamentable crimen.“Lamentamos este hecho de violencia que sin duda alguna no quedará sin castigo, estamos trabajando en las investigaciones correspondientes parar aclarar el crimen y dar con quién o quiénes cometieron este delito”, declaró Montes de Oca Mena.Las víctimas fueron atacadas a balazos cuando viajaban a bordo de un vehículo que circulaba por la avenida Miguel Alemán entre las calles Modelo y Yaqui, donde quedaron sin vida.El Fiscal General en Sonora puntualizó que no puede revelar detalles de la averiguación para no entorpecer el trabajo ministerial y el proceso que se sigue, pero que no se limitará recurso alguno y se aplicará toda la fuerza del estado para que los hechos se aclaren y actuar en consecuencia contra él o los autores.