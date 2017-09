Liberan casetas de cobro tras represión en Obregón

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Alrededor de las 6:00 horas de este sábado las casetas de cobro del estado de Sonora que se habían mantenido tomadas fueron liberadas tras la presencia policiaca.



Benjamín Vazquez Forja, abogado del movimiento, explicó que aunque no lo tenían contemplado, la represión de las autoridades federales los obligó a tomar esta decisión.



"Nos retiramos de las casetas, hay provocación de los federales y un abuso de autoridad, haremos valer nuestra voz en los tribunales", comentó.



Aunque las casetas sean liberadas, la población no tiene porque pagar por el tránsito a un particular, indicó, por lo que es necesario que la misma población se sume alzando la voz levantando las plumas y obligando al libre tránsito con su paso sin el pago.