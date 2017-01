2017, un año dificíl para la economía: Comerciantes

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Difícil es la palabra que mejor describe el sentir de los comerciantes del Centro de Ciudad Obregón, respecto a la situación económica del País y los aumentos en costos de bienes y servicios que consideran afectará a sus negocios.



Encargados y propietarios de tiendas de ropa, alimentos, frutas y verduras, entre otros, coincidieron que sí el año 2016 fue duro en materia de alza de precios y bajas ventas, el año que inicia este día lo será aún más.



"Pues yo creo que habrá menos circulante, menos dinero, el 2015 si fue bueno, pero este nos pegó, de hecho en diciembre no fue tanta la gente que se vio en el mercado", manifestó Gerardo Salazar, encargado de un negocio de ropa en el Mercajeme.



Al ser de ropa el giro del negocio que administra, dijo, es aún más complicado porque las personas prefieren primero comer y pagar servicios como gasolina, energía eléctrica y agua, que comprar ropa.



"Sí esperamos que sea un año difícil para las ventas", consideró, "al subir la gasolina y otros precios pues la gente y hasta uno prefiere primero comer y luego vestirse".



Marcelo Tovar, propietario de un establecimiento de frutas y verduras, recurrió a una popular canción para lamentarse sobre las alzas que, apuntó, van a "golpear" a los negocios, especialmente a los de su giro, pues la mercancía debe ser trasladada de otros estados.



"¿A dónde vamos a parar?", señaló cantando, "pues sube la gasolina y todo se mueve para arriba, esperamos todo muy difícil este año que viene, de la jodida, pero, ¿qué vamos a hacer?, tenemos que aguantarnos", refirió.



Para José María Esparza, dueño de un negocio de comida, el año que concluyó fue malo para el comercio en general y el que arranca este día no pinta bien y prueba de ello es que la afluencia de clientes durante diciembre se vio disminuida.



"En mi caso pues el negocio de comida lo fuerte son los tacos de carne asada y sube la gasolina y también se va para arriba la carne, este año nomás subió el kilo de diezmillo entre cinco y 10 pesos y nosotros no podemos subirle lo mismo a un taco", opinó.