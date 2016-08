Colabora policía en nacimiento de bebé

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El policía Iván Alberto Torres Valenzuela, de 35 años de edad, ayudó a Margarita Lizbeth Palacios Moroyoqui, a dar a luz a su cuarto bebé, mientras se dirigían al Hospital de la Mujer a bordo de la patrulla.



El oficial preventivo recordó que al iniciar su turno, alrededor de las 06:20 horas de ayer, llegaron a la Comandancia de Policía situada en Villa de Seris, dos mujeres en un vehículo Dodge Neón, solicitando ayuda, ya que una de ellas estaba en labor de parto.



"La apoyamos en el traslado al Hospital de la Mujer, ya que ahí me pidió que la llevara, y yo la llevé lo más rápido que se pudiera, pero en el trayecto ya venía el niño afuera, yo lo que hice fue recibirlo", dijo.



Torres Valenzuela recordó los momentos de angustia que vivieron al momento del alumbramiento, ya que la madre del bebé manifestó que su niño no respiraba, pero de acuerdo a los cursos de primeros auxilios que recibió en su adiestramiento, logró liberar las vías respiratorias del bebé.



"Cuando llegamos al hospital, la puerta se encontraba con candado y le dije a un muchachito que le llamara a los médicos, y ya fue cuando recibí al niño y dijo la madre que no respiraba, entonces lo agarré y lo voltee, le di unas palmaditas en la espalda y ya sacó un poco de moquito de la boquita y empezó a llorar el bebé", relató.



Poco tiempo después llegaron los médicos a auxiliar a la madre del niño, agregó, quien ingresó al hospital en silla de ruedas y aparentemente en buenas condiciones, junto a su niño.



Torres Valenzuela destacó que durante sus seis años de trayectoria policiaca, ha tenido experiencias buenas y malas, y ésta ha sido una de las más satisfactorias, al igual que cuando ayudó a salvarle la vida a un niño de 7 años de edad, quien se encontraba dentro del canal Las Víboras.