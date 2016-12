Deja Héctor Ojeda su herencia familiar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace 29 años, el señor Héctor Rubén Ojeda se levanta todos los días antes de las 04:00 horas para atender su puesto en el Mercado de Abastos de Hermosillo y que hoy se ha convertido en el negocio familiar.



Originario de Aconchi, Héctor Rubén Ojeda se trasladó a Hermosillo a los 17 años, cuando trabajaba en una granja, pero quiso iniciar su propio negocio y comenzó a vender abarrotes en un local del Mercado de Abastos en 1987.



"Primero comprando verdura y empezamos a vender de poquito, huevo, harina, salvado, de poquito en poquito, empecé solo, buscándole para salir adelante con la familia y ahorita ya tengo a toda mi familia aquí", platicó.



De lunes a domingo su rutina comienza antes de las 04:00 horas, Rubén aseguró que ya está acostumbrado a levantarse a esa hora y no necesita despertador, además sólo descansa tres días en todo el año.



"Yo abro a las 04:30 todos los días y me voy a la una de la tarde, descanso tres días del año, el 25 de diciembre, primero de enero y el viernes Santo y gracias a Dios no me siento cansado".



A sus 64 años se siente fuerte para seguir trabajando y aunque dos de sus hijos le ayudan con el negocio de distribución de abarrotes para Hermosillo y pueblos del Río Sonora, planea seguir atendiendo él mismo.