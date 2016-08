Roban y vandalizan en campos deportivos de La Sauceda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una ola de inseguridad ha afectado a los campos deportivos de La Sauceda, según comentaron vecinos de la colonia Los Naranjos, quienes señalan que desde la semana pasada comenzaron a robarse el cableado eléctrico de las instalaciones.



Un empleado del campo 3 "Aarón Gamal Aguirre Fimbres", comentó que fue hace alrededor de una semana que se robaron el cableado eléctrico de las lámparas que hay en los campos, debido a la falta de velador en el lugar, pero el problema ya se solucionó.



"Sí, se robaron todo el cableado de los postes, es que estaba solo, aquí estamos de 6 de la mañana a 1 de la tarde, y ya se quedaba solo, y pues amanecíamos sin el cableado, pero ya pusieron un velador, él nomás le marca a la patrulla si ve algo raro", dijo.



El trabajador del Ayuntamiento con casi 30 años de servicio reveló que los campos que se ubican al Oriente, a un costado de Unacari, y que pertenecen a la Codeson, son los que más han padecido de robo, ya que están más solos y casi no hay vigilancia.



Vecinos de Los Naranjos manifestaron que son los mismos delincuentes que viven en la colonia los que hacen daño en los campos deportivos, y se dijeron cansados de la inseguridad que se vive en la zona, y que las autoridades no hagan nada por falta de pruebas.



"A cada rato se roban, no nomás el cableado, sino que hacen daño a las instalaciones también, aquí en las casas roban mucho, y ya hasta los policías saben quiénes son y no les hacen nada, que porque la nueva ley les impide detenerlos si no tienen pruebas", expresó una vecina, que por temor a represalias prefirió omitir su nombre.



La residente en la colonia desde hace más de 40 años, reconoció que el mantenimiento de los campos es bueno, ya que siempre está limpio y en buenas condiciones, pero les da miedo asistir a hacer ejercicio por temor a que los asalten.



"Está muy limpio y muy padre todo, pero no hay vigilancia, imagínate uno corriendo y todo, y que te salga un ‘mariguano’ con una navaja, yo siento que no es seguro", opinó.



Piden vigilancia



Otro de los trabajadores en la zona reconoció que sí hace falta más presencia policiaca en la zona, ya que no sólo los domingos es cuando acuden personas a hacer ejercicio, sino casi a diario, pero al caer la noche se queda solo.



"La verdad sí hace falta, luego les llamas y tardan mucho en llegar o nunca vienen, y sí he visto que a veces andan las patrullas ahí por la colonia, pero cuando les llamas nunca están, aquí no podemos cerrar porque es público, al rato nos dejarán sin luz otra vez", apuntó.