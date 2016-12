Oferta dulce de mezcal sabor 100% mexicano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un dulce diferente y auténtico es el mezcal que viene desde el Estado de Oaxaca y que se vende en la ciudad, para el deleite del paladar hermosillense.



Desde hace 10 días que llegaron y se comercializan en diversos puntos donde la gente puede llegar a probarlo.



Al verlo puede observar que no es algo típico de la región y que tal vez algunos ni conocen el mezcal, el auténtico que se usa para el agave y lo usan para el tequila.



Isaac Silva Pacheco describió al mezcal como un postre puro, natural, que solamente está horneado o cocido en puro vapor, lo que hace que tenga su sabor auténtico.



"Hay gente que ha venido a comprarnos mezcal nada más porque no saben lo que es cuando lo ven, pero cuando lo prueban se llevan hasta varias rebanadas porque les gustó".



"Este producto es de Oaxaca y en Querétaro lo hornean, en Sonora la gente casi no lo come, algunos ni saben qué es y este dulce es muy bueno, es natural, es auténtico y muy delicioso", manifestó.



Probar otros postres de otras culturas es lo que les agrada a las personas, un dulce que tenga un sabor diferente a los convencionales y más cuando es natural, es por ello que Isaac Silva dijo que la gente debería de probar lo nuevo, lo que llega de otros estados.



El puesto de Isaac Silva se localiza en la esquina de la avenida Lázaro Cárdenas, entre Gildardo Magaña y Enrique León Ochoa, en la colonia Palo Verde.