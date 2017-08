Van contra dueños de "chuecos" por delitos federales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Dirección General del Sistema de Administración Tributaria (SAT), con sede en la Ciudad de México, procederá ante la PGR de manera legal contra las personas que retiraron los vehículos decomisados en la bodega de Hermosillo por los delitos de daños en propiedad ajena, robo y lo que resulte.



De acuerdo con información de la jefatura de Comercio Exterior del SAT en Sonora se estimaba que en las próximas horas se interpondría la denuncia formal, aunque hasta la tarde de ayer no había expediente abierto.



Se indicó que hasta el momento se desconoce si los operativos de decomiso de vehículos ilegales continuarán en la capital sonorense o quedaron suspendidos.



El sábado se realizó una manifestación por fuera de una bodega del SAT, ubicada en Las Amapolas, para protestar en contra de los operativos de decomiso de autos de procedencia extranjera, pero las personas derribaron la puerta para recuperar sus unidades.



Por Redacción GH



Las personas que el pasado sábado recuperaron los vehículos que habían sido decomisados por el SAT, después de derribar una puerta, deberán enfrentar las consecuencias, declaró Gamaliel Cañedo Maciel, dirigente de la Organización de Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa).



"Ya no podemos intervenir nosotros", refirió, "nosotros le dijimos a la gente que no fuera cometer un delito de introducirse a un recinto fiscal porque es un delito federal y les iba a traer consecuencias".



De acuerdo con el dirigente de Odepafa, el asunto se maneja de oficio, es decir, no se necesita querella, por eso ahora, además del problema que tenían por habérseles decomisado el auto, ahora tendrán un problema legal.