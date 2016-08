Opiniones se deben de escuchar pero no es un mandato: "Maloro"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, expuso del tema que el Ayuntamiento escuchará las opiniones, pero eso no indica que se tenga que hacer lo que una minoría quiere.



“Me enteré, pero no habían hecho cita, nosotros estamos abiertos al diálogo, creo que hemos avanzado muchísimo, sin embargo también habrá voces que hay que escuchar y que quizás no estén en la misma sintonía, pero hay que escucharlos porque son opiniones válidas.



“Hay que ver que es lo deseable y lo posible, nosotros vemos resultados y mediciones, las opiniones se deben de escuchar pero no es un mandato, sin duda hemos tenido buenos resultados”, mencionó.



Acosta Gutiérrez dejó en claro que las propuestas que haga alguna minoría se van a escuchar pero no quiere decir que sea un mandato.