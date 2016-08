Registra avance la producción de uniformes escolares gratuitos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un avance del 25% registra la producción de uniformes escolares de nivel básico que serán entregados este año en el Estado de Sonora.



Edgar Peña Lara, gerente de la planta Clothes and More Is, con sede en Irapuato, Guanajuato, puntualizó que a la fecha se han confeccionado 127 mil uniformes de los 510 que deberán ser entregados en noviembre.



En un recorrido realizado por la industria textil resaltó que la planta a su cargo se caracteriza por contar con tecnología de punta que garantizan la calidad en telas y diseños acordes a las necesidades del cliente.



Especificó que para Sonora se confeccionan uniformes con una combinación de telas (50% algodón y 50% poliéster), además de que incluyen acabados para mitigar las inclemencias del calor.



"Estos uniformes cuentan con un sistema de protección de los rayos ultravioleta y con tecnología dry fit, que repele el sudor y permite un secado más rápido", manifestó el gerente de la planta.



Especificó que al día se producen 40 mil piezas, de las cuales cerca de 30 mil corresponden a los uniformes que tendrán los estudiantes de nivel básico del Estado de Sonora.