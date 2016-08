Extraña a comandante de bomberos que pidan su destitución

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde el primer día que entró como comandante de Bomberos de Hermosillo su política es de puertas abiertas y siempre en la búsqueda de soluciones a los problemas, es por eso que le extrañó a Rodolfo Barroso Herrera y Cairo que un grupo de bomberos pidiera su destitución.



Hoy por la mañana un grupo de bomberos fue al Ayuntamiento para hablar con el alcalde y entre otras cosas pedían la destitución de Barroso Herrera y Cairo por supuestamente no tener interés en sus subordinados, no proteger su integridad y no preocuparse por la falta de equipo.



Ante esta situación el Comandante de Bomberos de Hermosillo expuso que se encuentra tranquilo ante el tema y desconoce a qué se debió que fueran a hablar al Ayuntamiento.



“Opino lo mismo que hemos venido manejando desde el principio, estamos con una política de puertas abiertas, atendiendo todos los problemas y las problemáticas que se presenten, no solo en lo laboral, sino en lo personal.

“Seguido se presentan los muchachos con situaciones y los hemos apoyado a todos y cada uno de ellos y lo vamos a seguir haciendo.



Barroso Herrera y Cairo agregó que algunos compañeros que fueron al Ayuntamiento ayer, externaron después que el tema de su destitución no era a lo que iban.



“No sabría decir a qué se debe, pero sí se que algunos compañeros que andaban por ahí externaron después de, que no era esa la situación que iban a ver, entonces, no sé si se confundieron o alguien, no sé, no quiero especular, lo que sí pues es que estamos igual que siempre.



“Yo la verdad no tenía conocimiento que iban a ir, no fui yo para allá, porque estamos trabajando, necesitamos seguir adelante, echarle muchísimas ganas y la política es la misma, mi postura será la misma desde que estoy aquí hasta el último día que esté en los Bomberos, una política de puertas abiertas, de apoyo para todos tanto en lo laboral como en lo personal”, manifestó.