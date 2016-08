Viven abuelitos entre la nostalgia y el apoyo de sus cuidadores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El principal objetivo de los asilos de ancianos es que los adultos mayores vivan en un ambiente cálido, con trato digno y que tengan una mejor calidad de vida, pero eso no evita que algunos se sientan solos ante el abandono de sus familias.



La mayoría de estas instancias apoyan a quienes no pueden cuidar a sus padres u otro miembro de la familia que sea adulto mayor, muchas veces porque trabajan y no los pueden dejar solos.



En Hermosillo existen 10 casa hogares para adultos mayores y casi todas son gratuitos, por lo que subsisten de donaciones de la sociedad y las iglesias.



Un alto porcentaje de éstas carecen de voluntariosy no cuentan con recursos para pagarle a médicos, nutriólogos o sicólogos, aunque varios apoyan de manera altruista.



En ocasiones los adultos mayores prefieren estar en un asilo que en sus casas, el principal motivo es porque no quieren ser una carga para su familia.



Un nuevo hogar



Rita González Montaño, de 96 años de edad, llegó hace dos años a la Casa Hogar Armida Velasco.



"Una sobrina me tiene aquí, viene cuando puede porque nos tocó una parte mala del tiempo, su esposo ya tiene tres años enfermo, con los hijos y los nietos ya es muy pesado para ella.



"Yo la entiendo y la considero, me dice que no me enfade, que no crea que porque ella no me quiere estoy aquí, que es porque no puede y yo le digo que yo sé, primero el número uno y después el dos le digo".



Don Mauro González Hernández, de 75 años de edad, habita la Casa Hogar Socorro de Alicia y llegó ahí porque en su hogar había mucho ruido y a él le gusta la tranquilidad, aunque con nostalgia dijo que le gustaría estar con ellos.



"De acuerdo de acuerdo no estuve de que me trajeran porque teniendo familiares qué pasa pues, pero ya pensándolo bien estoy muy a gusto aquí porque es muy tranquila la casa, aquí todos nos hacemos compañía y nos ayudamos unos a otros", expresó.



En Casa Hogar Socorro de Alicia cuidan a 19 personas, mujeres y hombres, de los cuales algunos tienen demencia senil, otros no caminan y algunos simplemente se desconectan del mundo y ven pasar los días, ya que la mayoría tiene familia pero no los visitan.



Un poco de añoranza



La señora Socorro de Juvera, de 96 años de edad, vive en la Casa Hogar Esposos Montaño Terán, y aunque a veces se pone nostálgica porque le gustaría estar con su familia, entiende que sus hijos no la pueden cuidar.



"Me siento bien de estar aquí y muy contenta porque si estuviera en mi casa atendería el teléfono, la puerta y aquí estoy muy tranquila, tengo familia, están desparramados porque están casados, pero siempre están conmigo, mis hijas principalmente me ayudan mucho", contó.



Selene Moreno Santos, supervisora de la casa hogar, indicó que tienen capacidad de 17 adultas mayores pero que actualmente albergan a 13, de las cuales 10 tienen familia y tres están en una situación de abandono, ya que desde hace años no las visitan.



Esta es una de las casasque requiere apoyo de la sociedad, ya que viven de lo que les donan y están activoscuando hay voluntarios.



"Cuando nos preguntan qué es lo que más necesitamos decimos que voluntarios para echar a andar todas las ideas que tenemos, porque somos muy pocas y todas apoyamos en todo, el bañarlas, darles de comer, cambiarlas, platicar y siempre estar al pendiente de ellas", recalcó.



Bien cuidados



En la mayoría de las estancias para adultos mayores les impiden salir, ya que algunosno recordarían dónde viven y se pueden perder, pero unaque les da libertad es la Casa Hogar Mesón Don Bosco.



Es exclusiva para hombres, los cuales vivían solos y no tienen familia.



Martina Guadalupe Laparra, directora de la estancia, detalló que es un lugar donde el abuelo está porque quiere estar y no se tiene a la fuerza.



"Aquí siempre va estar la puerta abierta porque el abuelo puede salirse, sentarse afuera, ir a la tienda, al parque, a donde él quiera, esta es su casa.



"Los abuelos hacen su vida cotidiana, aquí duermen, tienen baño, comen, los llevamos con el médico, a terapias y gracias a Dios tenemos convenio con algunas instituciones y universidades y nos apoyan haciendo actividades con los abuelitos", agregó.



Mesón Don Bosco es una de las pocas estancias que tiene diferentes actividades para los ancianos, ya sea jugar dominó, ajedrez o lotería.



Los asilos requieren apoyo de la comunidad, lo mismo que los abuelitos y abuelitas que se encuentran ahí, muchos de ellos sólo necesitan platicar, quién les lea o simplemente quién escuche esas magníficas historias que tejieron en su juventud.