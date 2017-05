Volante y celular llaman a la tragedia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Celular en mano para ir texteando o contestando llamadas, o hasta cuchara en mano para "enchinarse" las pestañas, así fueron captados hermosillenses mientras manejaban por los principales cruceros de la ciudad.



En un ejercicio de observación periodístico realizado por EL IMPARCIAL, se encontró que en el crucero de la avenida Cultura y bulevar Vildósola es donde más personas usaron el celular mientras manejaban.



Algunos que iban usando su móvil no acataban las señales de tránsito, tales como el color verde de los semáforos que es para avanzar pues se quedaban sin movimiento y hasta que otro conductor tocaba el claxon es cuando poniendo en marcha el vehículo. Otros no se percataron de que la luz del semáforo estaba en rojo y seguían con el vehículo en marcha por lo que algunos peatones no pudieron cruzar.



Autoridades del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) señalaron que las principales causas de accidentes viales en México son el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y el uso del teléfono celular.



En 2014 la tasa más alta de mortalidad por lesiones causadas por el tránsito en México fueron en varios estados, tales como Tabasco con una tasa de 25.1, Zacatecas 24.6, Sinaloa 23.6, Durango 21.2, Sonora 19.5, y San Luis Potosí 18.7.



La institución calificó como un problema de seguridad pública los accidentes viales en el País, por lo que la prevención es un método para evitar más accidentes y más muertes de tránsito a causa de distractores.



La Conapra dio a conocer que las distracciones son determinantes hasta en un 80% en accidentes viales, pues al distraer la vista del camino para contestar una llamada observar la pantalla el celular se incrementa hasta en un 400% en la probabilidad de sufrir un accidente vial.



Organización Mundial de la Salud (OMS) puntualizó que distracción en la conducción es un importante factor de riesgo de traumatismo por accidentes de tránsito, ya que el porcentaje de conductores que utilizan el teléfono celular mientras conducen han aumentado a lo largo de los últimos 5 a 10 años y oscila entre un uno y un 11%.



La OMS estima que el conductor que usa el teléfono mientras maneja corre el riesgo aproximadamente cuatro veces mayor de verse involucrado en un accidente vial.