Hay 60 casos de Lyme en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hay más de 60 personas diagnosticadas con la enfermedad de Lyme en Sonora detectadas en los últimos tres años, pero el número de enfermos puede aumentar al existir casos sospechosos en espera de un estudio de laboratorio.



Estos casos han sido detectados a través de la asociación civil Unidos por Ximena contra el Lyme y el trabajo de un equipo de expertos, pues no hay aquí especialistas para atender la enfermedad, aseguraron.



El Lyme es provocado por la mordedura de una garrapata portadora de la bacteria Borrelia burgdorferi, que ocasiona síntomas iniciales parecidos a un resfriado y que con el tiempo desemboca alteraciones dermatológicas, reumáticas, neurológicas y cardiacas.



FALTA INFORMACIÓN



La doctora María Almudena Cervantes, especialista en el tema, afirmó que el mayor problema es que existe una carencia de herramientas de diagnóstico y de información por parte de los médicos.



"Se considera que Lyme es exclusivo de Estados Unidos, sin embargo se conocen casos en Australia, Cuba, Europa y Sonora no es la excepción; en México se han presentado casos desde 1999 y los pacientes no necesariamente hicieron viajes al extranjero", dijo.