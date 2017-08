Desafían a SAT propietarios de "chuecos"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lo que empezó como una manifestación pacífica terminó con tensión, pues un grupo de personas a quienes les habían decomisado autos ilegales de procedencia extranjera derribó la puerta de la bodega del SAT y entró por los carros que les habían decomisado.



El coordinador estatal de Onappafa, Fidel Lugo Ayala, señaló que si los afectados no reclaman legalmente los automóviles la Secretaría de Hacienda podría multarlos con un monto equivalente a tres veces el valor del carro.



Alrededor de 50 personas llegaron a manifestarse a la colonia Las Amapolas, donde se ubica la bodega en la que tenían los autos asegurados.



Poco después de las 11:00 horas los inconformes "clausuraron" de forma simbólica el lugar y luego con la fuerza de sus brazos tiraron la puerta y entraron por los autos.



Reportan que fueron alrededor de siete los automóviles que lograron sacar.



"Se había dicho que quitaban los carros más nuevos, pero no es cierto, agarraron parejo y de cualquier organización; en el Estado hay catorce organizaciones, pero sólo 4 están legalizadas ante el SAT, pero aquí se fueron de largo y no importó eso", dijo Lugo Ayala.



El también presidente de Sippafa, detalló que a pesar de que aseguró ya no habrá decomisos por parte de la federación, si habrá revisiones por Hacienda Estatal.



"Va a haber revisiones en cada municipio, van a checar que la persona que está en el vehículo lo traiga debidamente afiliado y el que está manejándolo sea el propietario; que traiga un seguro de daños a terceros; y las dos cartas de no robo, tanto en México como en Estados Unidos", indicó.



Lugo Ayala señaló que la inspección será con la finalidad de brindar seguridad a los ciudadanos, ya que algunos actos delictivos se cometen haciendo uso de vehículos afiliados a organizaciones "patito".