Destaca de entre 13 mil aspirantes a la Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lo que para muchos es un verdadero dolor de cabeza, para María Fernanda Pintado Serrano, es todo un mundo fascinante por descubrir que afirma le ayudará a tener un conocimiento más profundo de lo que le rodea: Las Matemáticas.



"Las Matemáticas se aplican en todas las disciplinas y me gustaría entender y comprender bien el mundo de las Matemáticas, para tener un conocimiento más profundo en lo que me rodea", platicó la estudiante de primer semestre de la Licenciatura en Matemáticas, quien logró el mayor puntaje en el examen de admisión de la Unison.



Y es que la joven de 19 años, egresada de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, logró 187 aciertos de un total de 190 preguntas.



María Fernanda egresó de la preparatoria con un promedio de 98 que combinados con el resultado del examen le dio una calificación final de 98.07 al ingresar a la licenciatura.



"Unas preguntas sí se me hicieron difíciles y otras muy sencillas, porque eran conocimientos generales que vamos desarrollando incluso desde primaria, pero otras eran de un grado de dificultad mayor", indicó.



Fernanda afirmó que al realizar el examen y ver que había sido la primera dentro de esta licenciatura, nunca pensó que sería también quien obtuvo mayor puntaje de los más de13 mil aspirantes y 6 mil nuevos alumnos.



El apoyo recibido de sus padres y hermana, han conseguido que María Fernanda pueda estudiar esta carrera, además en el futuro planea dedicarse a la investigación y a la docencia.



Además de cursar esta licenciatura, Fernanda divide sus ratos libres para practicar yoga, dibujar, pintar y aprender alemán en el departamento de Lenguas Extranjeras de la Unison.