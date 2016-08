Sufren papás por sus hijos ante la rickettsia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desinformados e impotentes ante la rickettsia se sintieron padres de familia al saber que sus hijos padecían la enfermedad.



Vanesa Palafox ignoraba qué era la rickettsia y la conoció cuando se la detectaron a su hija, a la cual le amputaron parte de sus dos pies.



Ella manifestó que en la colonia donde vive, Los Alcatraces, jamás ha ido alguna jornada donde les llevaran información o prevención de la fiebre manchada y después de varios meses aún no ha ido nadie.



"Cuando me dijeron lo que tenía mi niña no sabía de lo que se trataba y qué tan grave era, yo y todos en mi casa estábamos desinformados".



"Me sentí muy mal y me sigo sintiendo porque otras cosas si pasan en la televisión y en la radio pero para una enfermedad tan grave casi no hay difusión hasta hace pocos tiempo, cuando la rickettsia está matando a muchos niños", recalcó.



Después de que la hija de Vanesa Palafox saliera del Hospital Infantil del Estado de Sonora, con parte de los pies amputados, exigió que fueran brigadas a fumigar y a informar a los vecinos, así como exhortar por medio de redes sociales a la Secretaría de Salud pero hasta el momento no ha visto a nadie.



JAMÁS OLVIDARÁ



Para Gilberto Morales haber perdido a su hija a causa de rickettsia es un golpe que jamás va a olvidar, en parte porque desconocía la enfermedad.



"Antes de la muerte de mi hija no se informaba nada en El Tazajal de lo que es la rickettisia.Todos los de aquí manejábamos la rickettsia como mito porque nada más fumigaban contra el dengue pero no sabíamos qué tan grave era hasta que se murió mi hija", recalcó.



Para las dos personas que han pasado por situaciones difíciles a causa de la fiebre manchada es de suma importancia que hagan campañas de información personalizada, aparte de la que se hace por redes sociales.



Coincidieron en que no hay comunicación con la gente que vive en las orillas de las ciudades y con zonas rurales, ya que hasta el momento todavía hay gente que no sabe a lo que se enfrentan cuando la mascota tiene garrapatas o están en los hogares.