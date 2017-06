"Carpa de los Horrores" no garantiza seguridad de asistentes: Ayuntamiento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de que sin previo aviso clausuraran el evento "Carpa de los Horrores”, Ayuntamiento de Hermosillo emitió un comunicado al respecto.







Julio César Ulloa Girón, secretario del Ayuntamiento, informó que la clausura se llevó a cabo por no cumplir con ninguno de los requisitos que la reglamentación estatal y municipal para garantizar la seguridad de los asistentes a espectáculos públicos, entre ellos, el Dictamen de Protección Civil.



El funcionario explicó el contexto de la clausura aplicada por la Dirección de Inspección y Vigilancia, la tarde de este martes, a las instalaciones provisionales dispuestas para ofrecer funciones en esta ciudad, sin haber realizado mayor trámite que solicitar el listado de requisitos necesarios para el otorgamiento de un permiso.



Asimismo, reveló que, como parte del trámite de dicho documento, los promotores del espectáculo que en redes sociales se publicita como “La Carpa de los Horrores” tendrían que haber hecho la gestión ante Dirección de Protección Civil del Estado de Sonora, la Unidad Municipal de Protección Civil, la Dirección de Inspección y Vigilancia, e incluso la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue).







Por tratarse de un espectáculo con aforo masivo, agregó, cada una de dichas instancias tiene aspectos qué verificar como parte de su obligación de garantizar la seguridad de las personas que pagarían su boleto, sin embargo a ninguna acudieron.



“Se les indicó que no pueden hacer ningún evento sin una autorización previa, sin un permiso por parte de la autoridad. Yo sé que para mucha gente puede ser molesto, pero son trámites normales que se llevan, cualquier circo o evento necesita llenar esos requisitos”, insistió.



Ulloa Girón mencionó como parte de los requisitos exigibles en estos casos un programa interno de Protección Civil; revisión de sus instalaciones por parte de inspectores de la UMPC, quienes valorarían si cuentan con salidas de emergencia, extintores o rampas; si cuentan con personal de seguridad según el número de asistentes o hay los necesarios espacios de estacionamiento.



Reconoció que a pesar de haber hecho caso omiso de todos esos requisitos se publicitó una supuesta función de muestra privada a representantes de medios informativos, ante lo cual dejó en claro que se trata de un evento que fue clausurado por no contar con un permiso y quienes acudan lo harían bajo su riesgo, pues no hay certeza de que existen o no las condiciones de seguridad adecuadas.







El Secretario del Ayuntamiento hizo notar que el denostar a la autoridad municipal, crear polémica en redes sociales e incluso incitar el morbo respecto al contenido del espectáculo bien puede ser precisamente la estrategia para ganar notoriedad gratuita.



Dejó en claro que el Gobierno Municipal tiene la obligación de velar porque ningún ciudadano se vea expuesto a riesgo alguno y por ello procedió la clausura de la carpa y advirtió que en caso de que se realice una función que viole dicha disposición se aplicará una sanción a los responsables.