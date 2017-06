Clausuran el evento "Carpa de los Horrores"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Autoridades municipales clausuraron sin previo aviso el evento "Carpa de los Horrores", declaró María Luisa Fuentes, directora de la compañía.



El argumento fue la falta de permisos que, según los artistas, se encontraban en proceso al momento de que las autoridades solicitaran una función especial en compañía de los medios de comunicación, para luego cancelar su presencia y clausurar la carpa.







"Ellos nos citaron y nos pidieron una función para que constataran que no había ningún rito satánico aquí dentro y que no nos dedicamos a nada malo. Accedimos y nos trajimos todo, y ahora nos llegan con esto y todavía ni estamos dando funciones", dijo Fuentes.







"Tenemos toda la documentación en trámite porque ellos nos la tienen detenida bajo el argumento de que atentamos contra las buenas costumbres de los hermosillenses, por presentar ritos satánicos y sexo explícito dentro de nuestro espectáculo", aseguró.







Sin embargo, afirman que los realizadores de "Carpa de los Horrores" son alrededor de 50 personas que incluyen familias y niños y con más de diez años de experiencia con dicho espectáculo, tiempo en el que reiteran no haber tenido problema alguno con las autoridades en algún otro estado de la república.