Aumentan casos de maltrato animal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Samira respira con dificultad, se le ve agitada, sobre una plancha metálica: Está en un centro veterinario, por fin, después de haber permanecido diez horas amarrada, sin agua y bajo el inclemente Sol del verano, sin posibilidad alguna de un refugio a la sombra.



La perrita fue rescatada el miércoles 21 de junio por la asociación Pata de Perro, luego de que un vecino de la casa donde la abandonaron negligentemente, la grabara en video y la publicara en redes sociales; Samira sólo duró un día en el hospital, luego falleció.



Según Pata de Perro y Comunidad Animalera Trabajando (COAT), los casos de maltrato animal, específicamente los referentes al abandono sin agua, alimento y sombra, han aumentado en las últimas semanas: Reciben diariamente entre tres y cuatro reportes.



"Los dueños deben entender que si ellos no aguantan el calor, los animales tampoco lo harán; los perros pueden fallecer en sólo 15 minutos por un golpe de calor", explicó Carolina Araiza, representante de Pata de Perro.



La Ley de Protección Animal para el Estado de Sonora dispone en su artículo sexto que el abandono deliberado, mantener a las mascotas permanentemente amarradas, descuidar su morada y sus condiciones de vida, así como los actos y omisiones que les causen sufrimiento, son motivo de sanción.



Sin embargo, lo que aparece en dicho documento dista de lo que sucede en la realidad, pues la respuesta ante un reporte por maltrato, tiene un tiempo límite de respuesta de hasta 15 días.



"Si tienes un caso de crueldad, hay que hacer un proceso como cuando te chocan; haces una denuncia, se levanta un reporte, etcétera, pero estas son vidas, no cosas materiales, entonces el proceso no puede llevar la misma metodología", expuso Sharon Dennis, activista participante de COAT.



Carolina Araiza, vocera de Pata de Perro, afirmó que falta mucha información en las autoridades sobre cómo son los procedimientos y también mucha buena voluntad para atender los casos



"No hay tiempo para esperar días después para salvar una vida".



En el caso de Samira, se procederá legalmente en contra de sus dueños; Pata de Perro solicitó un reporte administrativo y se procederá a una denuncia penal.



"Ellos están conscientes de su descuido y también de la denuncia", afirmó Araiza.



Las asociaciones afirman que este no es un trabajo únicamente de ellos, pues también son ciudadanos voluntarios que trabajan con recursos propios; esta es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, para vigilar la correcta y oportuna aplicación de la ley.



"Sí es bastante actividad la que tenemos las asociaciones y hacemos todo lo posible por ayudar, pero desafortunadamente toda esa gente que comete actos de crueldad, en muchas ocasiones, se va sin ningún castigo", concluyó Araiza.



Hay más reportes en verano

Por Lucía Robles



Durante el verano han incrementado los reportes ante el Centro de Atención Canina y Felina por maltrato animal, semanas anteriores diariamente se tenía registro 15 casos, a la fecha son 25, de los cuales el 28% están en casas abandonadas.



El titular de la dependencia, José Ariel Félix Ortiz indicó que debido a que las personas tienen conocimientos de los reglamentos existentes que protegen a los animales esto también ha sido un factor importante para que se reporte este tipo de situaciones.



De los reportes que llegan a diario al Centro aproximadamente siete son en casas solas, destacó, las cuales tienen al perro para evitar los robos pero no se les da las condiciones adecuadas para sobrevivir.



Según las leyes estatales y municipales de protección de animales se tiene prohibido que alguna mascota se encuentre amarrada en el exterior de los domicilios sin contar con las condiciones necesarias como sombra, agua y comida.



Las sanciones a quienes maltraten a algún animal oscilan entre los 15 y 150 salarios mínimos, señaló, de mil 200 a 12 mil pesos. Para reportes puede llamar al 289-56-47 o al 911.