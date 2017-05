Incendios de maleza y basura acaparan servicios de bomberos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 73% de los incendios atendidos por el Departamento de Bomberos de Hermosillo hasta el 24 de mayo de este año, son quemas de maleza y basura, con mil 632 incidentes registrados de un total de 2 mil 239.



En comparación al año pasado, en 2017 se presenta una baja del 17% en los incendios de maleza y basura, ya que durante el mismo periodo de 2016 hubo mil 975 siniestros tan sólo de zacate.



De acuerdo a datos proporcionados por Protección Civil Municipal, la mayoría de las quemas de maleza y basura se originaron por fuego directo, desconociendo el cómo o por quién fue provocado.



La mayoría de los reportantes o testigos de los hechos aseguran que personas inician el fuego a veces por quemar alambre para sustraer cobre y pierden el control de la situación y en otras ocasiones es simplemente por hacer el daño.



Se quejan colonos



Es el caso del fuego que se registró ayer, alrededor de las 11:00 horas en el canal ubicado sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Francisco Romero, al Norte de la ciudad, donde personas que habitan a los alrededores se dijeron cansadas de esa situación.



La señora María Salomé, quien vive en el sector desde hace más de 30 años, platicó que casi a diario los incendios de maleza en el canal son provocados por personas sin oficio ni beneficio que al menor descuido ocasionan grandes quemazones que han puesto en riesgo sus patrimonios.



"Ya no hallamos la puerta, es de a diario que los vagos hacen y deshacen aquí, queman a cada rato el zacate y nomás por hacer daño, yo ya estoy harta porque le llamas a la Policía y no hacen nada, ese fuego puede llegar a las casas y ahí sí no podremos hacer nada", dijo.



Delia, otra de las reportantes, comentó que hace aproximadamente un mes, personas desconocidas le prendieron fuego a la maleza por fuera de su domicilio y se quemó el cerco de madera que tenía, y por poco se quema su vivienda.



"Si no logramos apagar la lumbre no sé que hubiera pasado, ya no tuviera casa, necesitamos que hagan algo con esa gente porque ya han quemado gran parte del canal y los Bomberos no me dejarán mentir, necesitamos más vigilancia", apuntó.