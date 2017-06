Se manifiestan empleados de Sictuhsa en área de pernocta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Empleados y ex empleados de Sictuhsa se están manifestando a las afueras del área de pernocta de la empresa, con el fin de denunciar las presuntas represalias que ha tomado en su contra el secretario general del sindicato, Manuel Quiñones.



Aseguran que además no se han cumplido las promesas de campaña que les hizo el año pasado y temen más represalias en su contra por realizar esta manifestación, como sucedió la semana pasada cuando suspendieron a cuatro empleados por repartir volantes informativos.



El secretario General explicó que las cosas no sucedieron como los empleados las cuentan ya que la suspensión se debió a faltas que cometieron, como permitir el ingreso de personas ajenas a la empresa al interior de las instalaciones.



Y dijo que en ningún momento se ha dejado de trabajar en las necesidades de los empleados,, pero, señaló, que apenas lleva seis meses en el cargo y es casi imposible cumplir todo en tan poco tiempo.