Menos del 5% de las personas detenidas son menores de edad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Este año Seguridad Pública Municipal ha detenido a 21 mil 124 personas, de las cuales 965, que significan el 4.5%, son menores de edad remitidos por faltas administrativas y 56 han sido ingresados al Itama por algún delito, señaló Martha Flores Contreras.



Durante el 2016, en el mismo periodo de enero a junio, se detuvo a 16 mil 285 personas, mil 130 jóvenes y de ellos 130 pasaron al Itama (Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes).



La coordinadora de la Unidad Municipal de Prevención y Aplicación de Medidas a Menores Infractores indicó que las principales faltas que cometen son estar bajo los efectos de las drogas y escandalizar en la vía pública.



Otras causas de arresto son orinar en la vía pública, detonar cohetes cuando se afecta a terceros, arrojar a personas objetos que causen molestia a la integridad física y utilizar bocinas o amplificadores que molestan a otros, entre otros.



La edad promedio de los infractores es de 12 a 17 años y la mayor parte de ellos habitan en las colonias Insurgentes, Jacinto López, Nuevo Hermosillo y Pueblitos, que son lugares que concentran gran parte de población juvenil, explicó.



El protocolo que se sigue tras la detención de los menores es sencillo, comentó, ya que son presentados ante un juez para realizar una certificación y hacer un expediente, proceso en el que hay un defensor por parte de DIF Municipal.



Luego se hace una llamada a los padres informándoles acerca de la falta y son entregados en custodia, después se realiza una cita para resolución, se platica el caso y se dicta una resolución.



"Muchos de los jóvenes desconocen si lo que están haciendo es motivo para que sea una falta administrativa", comentó.



La resolución puede ser una medida preventiva, correctora o formativa, dependiendo del motivo por el cual fueron detenidos.



Algunos de ellos que fueron sorprendidos bajo los influjos del alcohol o alguna droga son canalizados a un Centro de Integración Juvenil, mientras que por otro concepto pueden realizar servicio comunitario o completar sus estudios en caso de ser necesario.



Reducen penas



En cuanto a los delitos, el director de la Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado detalló que la pena máxima fue reducida para infracciones como robo, portación de drogas, homicidio o violación.



Julio Villavicencio Meléndrez indicó que la sentencia en el sistema anterior era de siete años, mientras que en la actualidad sólo pueden ser detenidos por cinco.



Además, el tiempo de investigación es menor debido a que antes de tres meses se deben encontrar las pruebas suficientes para que sea catalogado como culpable o inocente, explicó.



"La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes tiene el objetivo de garantizar los derechos humanos de los adolescentes a los cuales se les impute o sean responsables de un delito", dijo.



El funcionario ejemplificó en un caso de delito de tipo sexual, en cual tienen 36 horas para realizar evaluaciones sicológicas y médicas a la victima, y de tipo genético y químicas para el detenido.



"Esto ha complicado el trabajo por ser un tiempo reducido, en el caso de Sonora las personas que se han presentado por delitos graves, posesión de drogas, homicidio, entre otras, sí se ha logrado determinar su culpabilidad o inocencia", manifestó



Los principales problemas que enfrentan los agentes del Ministerio Público es que la investigación inicial es de 36 horas con el menor detenido, en caso de no tener datos suficientes que comprueben su culpabilidad será puesto en libertad.



Una vez dictaminado el juez pide que se realice una investigación complementaria en un lapso máximo de tres meses.



De la sentencia máxima a los menores que hoy en día es de cinco años, el director de la Unidad consideró que este tiempo es insuficiente para que la persona se reforme y se pueda reintegrar en la sociedad.



EN READAPTACIÓN



La directora del Itama (Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes), Ana Dolores Quijada Chacón, señaló que en la actualidad hay 183 jóvenes internados en los centros de readaptación, los cuales han sido detenidos por uno o varios delitos.



Los más comunes son robo, homicidio, cargos contra la salud, violación y secuestro, de los cuales poco más del 50% de los reclusos sólo han cursado el nivel secundaria, mientras que un 35% la primaria y una pequeña cantidad el nivel media superior."Sí te saca de onda el estar en la Comandancia y te hace sentir mal, pero fue hasta que se entera tu familia que ese sentimiento de culpa incrementa ya que sientes que los has decepcionado", comentó.



Fue durante su segundo arresto a los 17 años, cuando su familia se dio cuenta de la situación en la que estaba "Manuel", quien recibió apoyo de las autoridades para continuar sus estudios de preparatoria y recibió apoyo sicológico, debido a que perdió un año de estudios.



"Creo que lo peor es ver a tu madre no enojada, sino decepcionada", dijo el joven, quien actualmente ya se encuentra en el último año de preparatoria y planea continuar sus estudios.



