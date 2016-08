Solicitan plaquetas y sangre para la pequeña Lucia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se solicitan donares de plaquetas y sangre para la pequeña Lucía Martínez Aguilar, quien actualmente se encuentra internada en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).



Los padres de la menor señalaron que la paciente se encuentra registrada como Aguilar Carrillo, en la incubadora número 420, y el horario para la donación en Hermosillo es de 6:00 a 9:00 horas, cualquier día de la semana.



La donación de sangre también pueden realizarse en Guaymas, solo tienen que acudir al Semesón del municipio y proporcionar los datos ya expuestos, el día miércoles a las 7:00 horas.



Dentro de los requisitos para poder ser donador se encuentran:



Identificación oficial con fotografía vigente, tener más de 18 años de edad y menos de 65 años, no haber fumado durante las últimas seis horas, tener al menos siete días sin tomar algún medicamento y un mínimo de 48 horas sin haber ingerido bebidas alcohólicas.



También se requiere que la persona cuente con aseo personal adecuado, buena salud, ayuno mínimo de seis horas y máximo de doce, tener más de un año con su pareja sexual, no consumir ningún tipo de drogas, no haber viajado en el último mes, entre otras.



Para apoyar a la pequeña Lucía, puede comunicarse a los teléfonos celulares 6643066494 y 6621051545, o al teléfono fijo 2104098, con sus padres Karina Aguilar Carrillo e Iván Martínez Agüero.