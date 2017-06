Buscan combatir el robo a escuelas durante vacaciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante la gran cantidad de robos a planteles que se han presentado en el ciclo escolar, en estas vacaciones se realizarán cursos de verano, se mantendrán veladores en escuelas conflictivas y se tendrá coordinación con vecinos para evitar los robos.



Según datos de Seguridad Pública Municipal, sólo en las últimas tres semanas se han reportado 29 robos y daños en planteles escolares, por lo que las autoridades educativas prevén lanzar un programa de vigilancia para este periodo.



La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora informó que aunque el 98% de las escuelas en el Estado no han sufrido robos, hay algunas en las que son constantes.



"Nos va a ayudar que las escuelas no estén tan abandonadas con el programa de campamentos, sí fueron muy reiterativas las visitas en algunos planteles y son a los que queremos dirigir nuestros esfuerzos", dijo el titular de la SEC, Ernesto de Lucas.



En más de 100 planteles educativos del Estado se espera que este programa de cursos de verano se implemente con actividades lúdicas, deportivas y culturales para albergar a cerca de 10 mil niños en tres semanas de julio correspondientes al periodo vacacional.



LOS FOCOS ROJOS



Según la Asociación de Padres de Familia en Hermosillo hay 21 escuelas focalizadas como las de mayor reincidencia de robos, pues hay algunas en las que se han presentado más de 10 robos en el ciclo escolar.



El presidente de la agrupación, Cecilio Luna Salazar, mencionó que debido a los robos recurrentes en algunos planteles se ha contratado a veladores para que resguarden la seguridad por las noches, pero sólo se encuentran en dos escuelas.



"En las escuelas donde se ha vandalizado se han buscado otros mecanismos como velador, son las que han tenido más de diez robos en el ciclo, una es al Norte y otra al Sur", mencionó.



Las escuelas que presentan altos índices de robo han formado brigadas de seguridad escolar que se mantendrán en vacaciones, dijo, en coordinación con convecinos del sector, elementos de Seguridad Pública y la propia SEC.



LLEVAN 27 ROBOS



Uno de los planteles que cuenta desde hace algunas semanas con velador es la primaria Alicia Muñoz Romero, ubicada en la colonia Fonapo, pues en los últimos dos años han sufrido 27 robos.



El director del plantel, Óscar René Ríos Ochoa, indicó que incluso el velador no ha sido suficiente, pues el último robo lo sufrieron la semana pasada mientras el velador se encontraba en su turno.



"Lo más triste de la última vez es que según ya tenemos servicio de seguridad, la Secretaría nos está pagando un guardia de seguridad y la semana pasada en el último robo se llevaron dos tabletas, una laptop, el equipo de sonido completo", platicó.



Al día siguiente del atraco se cambió al guardia de seguridad y aunque hace algunos meses hubo siete detenidos en el plantel, los robos no han cesado, por lo que esperan que este plantel sea parte del programa de escuelas de verano con cursos para los niños.



El problema de esta primaria, recalcó, es el sector donde se ubica, pues el sentir de los padres de familia y vecinos es que la delincuencia ha aumentado en la colonia.



La Secretaría de Educación y Cultura aseguró que en los dos planteles que se cuenta con velador se mantendrá el servicio durante el periodo escolar para evitar ser víctimas de robo.



Primero el cableado, luego los aires



Luego de sufrir cuatro robos los primeros meses del año, en el Jardín de Niños Nueva Creación, en la colonia Haciendas del Sur, los padres de familia planeaban llevarse los aires acondicionados a sus hogares, pero les robaron el cableado.



Una opción para los padres del kínder para evitar robos en el periodo vacacional de Semana Santa era llevarse los aires acondicionados a sus casas, pero debido a que el seguro de la escuela no cubriría robos en casa habitación, decidieron no hacerlo.



La maestra Itzel Navarro, educadora encargada del plantel, platicó que en Semana Santa los padres estaban dispuestos a llevarse los aires, pero decidieron no hacerlo y al regresar a clases se encontraron sin cableado.



“El 24 de abril iniciamos las clases sin luz porque nos robaron el cableado, anteriormente ya nos habían robado desde que inició el ciclo escolar, material didáctico y cableado y 20 días después nos robaron los aires acondicionados”, comentó.



Después de un mes y medio sin aires acondicionados, en el que estuvieron saliendo a las 11:00 horas y con poca asistencia de los alumnos, la SEC les contrató un vigilante que seguirá en el periodo vacacional.



“Salían a las 11 pero teníamos poca asistencia porque venían un día si y otro no, los padres de familia se movieron mucho porque no había respuesta”, comentó.



En este plantel los padres de familia además se organizaron para realizar rondines por las noches alrededor del plantel, debido a que se ubica en una zona despoblada y transitan personas ajenas al fraccionamiento.