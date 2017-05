Carecen de medidor de agua potable 130 mil domicilios

(GH)

Un total de 130 mil domicilios no cuentan con medidores de agua, cantidad dispersa en 10 colonias de la ciudad, por lo que el cobro debe ser realizado en base a estimaciones, afirmó el gerente de Padrón de Usuarios de Agua de Hermosillo.



Carlos Tirado Villapudua señaló que algunas de las colonias en las cuales hace falta el aparato son Villa Residencial Bonita, Altares, Nuevo Hermosillo, Villas del Sur, San Benito, Olivares, Balderrama, Puerta del Rey, Fuente de Piedra y el Sahuaro.



La paramunicipal cuenta en estos momentos con un programa para dotar 36 mil dispositivos, meta que fue ampliada hasta llegar a los 42 mil, en la cual se tiene un avance del 50% con plazo para terminar el 30 de septiembre.



"La labor se ha dificultado porque hay muchos casos en donde los propietarios no se encuentran en el domicilio y por lo mismo no se tiene acceso para colocar los medidores, es por ello que no hemos podido avanzar más", comentó.



Explicó que las ventajas de contar con este aparato es que el usuario pueda pagar lo que consume con una tarifa justa, además de tener la facilidad de poder detectar las fugas internas de agua y obtener ahorro en su recibo de cobro.



Tirado Villapudua indicó que el cobro a estos 130 mil domicilios se efectúa por medio de estadísticas de consumo promedio de las colonias de la ciudad, por lo que quienes no cuentan con medidor se le hace una estimación dependiendo del lugar donde reside.



"Aguah puede estimar el consumo en base a las condiciones de las viviendas, es decir con cálculos de los metros cúbicos y las áreas verdes que posea", detalló.



Son 300 mil usuarios en un padrón general en Hermosillo, de los cuales alrededor de 24 mil son ilegibles debido a que no tienen su medidor en el límite de su propiedad; sólo 156 mil 594 cuentan con el aparato.



El cobro por la instalación del medidor es de 600 pesos.