Agradece visitas con una sonrisa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con una gran sonrisa y ofreciendo una taza de café es como doña Juanita recibe a quien acudea visitarla, conozca o no a la persona.



Es una mujer de 79 años de edad que anda descalza porque se le trozósuúltimoparde sandalias y no tiene dinero para comprar otras.



Son los vecinos los que la ayudan, pues le llevan comida, un pedazo de pan y café.



A falta de estufa la señora Juanita Ortega Paredes atiza todos los días, por lo que siempre tiene sus manos de color negro.



"Yo no tengo trabajo, apenas y puedo caminar bien, aquí me la paso en la casa y no desperdicio nada de comida, si hago algo y me sobra lo guardo para el otro día porque está canijo conseguir.



"Hay mucha gente buena que ha venido a ayudarme y me trae latas y frijol, me pongo a atizar y ya para la noche están los frijoles", manifestó.



Doña Juanita vive en un cuarto pequeño desde hace más de 22 años, en donde tiene una cama, una estufa fabricada con ladrillo, una silla, un mueble y el techo es de lámina.



A pesar de las dificultades que pasa en su vida, Juanita tiene una sonrisa enorme en su rostro y trata siempre de estar optimista y alegre, pues dice que así vive mucho más feliz.



Si desea apoyarla puede acudir a su hogar, que se ubica en la colonia Café Combate, en calle Ocotlán número 161 esquina con Cocutlan y Zihuatlán.