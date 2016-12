No todos tienen un regalo para abrir o una cena especial

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de empleo y de recursos hará que algunas familias de las invasiones de Hermosillo, pasen esta Noche Buena y la Navidad como días normales, sin regalos o una cena familiar, a la espera de que vecinos o almas caritativas les brinden un poco de lo que tienen.



Aunque unas pocas casas dibujan símbolos navideños en sus fachadas y patios, no todos tienen la posibilidad de festejar, como muchos acostumbran, el nacimiento de Jesús.



María Trinidad, quien vive con su esposo y un hijo de 20 años en la Invasión Altares, no podrá preparar una cena navideña como en años anteriores, pues apenas hace dos semanas su esposo quedó desempleado y lo que gana su hijo, sólo alcanza para el día.



“Pues yo creo que no voy a hacer nada, porque mi esposo está desempleado, siempre trabaja de velador, ayudante de albañil, nomás que se le terminó, ya tiene como dos semanas sin trabajo”, comentó.



Su hogar es una pequeña construcción con material y madera, pero sólo un cuarto cuenta con techo, por lo que el lugar donde el año pasado pudo preparar un poco de cena para Navidad, está a la intemperie.



Las líderes de la colonia, como las llaman los habitantes, apoyan a quienes menos tienen y solicitan apoyo en asociaciones o empresas que reparten cobijas, juguetes y cenas navideñas.



“Antes sí hacía algo, el año pasado hice poquitos tamales y poquito menudo, a veces que nos ayudan las líderes que hay aquí, pero ahorita no sé qué voy a hacer”, dijo la señora de 58 años.



Esperan a “Santa”



En la invasión Las Peredas, los habitantes esperan que en estas fechas, el corazón de los hermosillenses se ablande y compartan un poco de lo que tienen, pues distintas personas acuden a donar cobijas, juguetes, dulces y despensas.



La señora Ana Luisa López vive en esta invasión del Sur de la ciudad con su pequeña hija, es madre soltera y desde hace unas semanas se quedó sin trabajo, por lo que para esta Navidad no tendrá una cena especial, ni podrá regalarle algún juguete a su niña.



“Aquí se batalla mucho, y pues ahora no vamos a preparar nada porque no tenemos dinero, soy madre soltera, ahorita no hay dinero, yo no voy a hacer nada, será un día normal, nosotros de lo que nos dan, que pasan cada año y nos regalan algo”, mencionó.



Y aunque la necesidad se percibe en la mayoría de los hogares, los padres poco se preocupan de qué van a comer ellos mismos, pues es en sus hijos en quien más piensan, en darles la oportunidad de abrir un regalo esta Navidad.



Les hace posada



El pasado martes un grupo de personas ofreció una posada a los habitantes de las invasiones Tres Reinas y Las Peredas, la señora María Reyna Hernández Valenzuela llevó a su niño de 10 años, para que pasara un rato agradable.



“No me había pasado esto, ahorita ando desmoralizada por el niño, porque ellos esperan un regalito con ilusión y uno hacer su comidita en casa, pero cuando no se puede pues ni modo, el dolor que tiene uno es por los hijos”.



Los habitantes de colonias e invasiones en la periferia de la ciudad, aseguraron que en estas épocas la mayoría de la gente quiere compartir y reciben mucho apoyo, aunque el resto del año las necesidades son las mismas y el apoyo poco.