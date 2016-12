Oportunidad de trabajo trae a Jay Yu y su familia desde Cantón, China

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entre la preparación de cada platillo y la atención a los comensales, Jay Yu mira de reojo el televisor en su restaurante de Hermosillo, ya que es la mejor forma de enterarse de lo que ocurre en su país.



La pantalla, colocada en una de las esquinas del lugar, muestra canal de noticias de Beijing, China, donde se informa sobre un hecho ocurrido en aquella ciudad, ubicada a casi 12 mil 600 kilómetros en línea recta desde la capital de Sonora.



En su idioma, platica con su esposa, Min Li, quien en brazos carga a su pequeña hija Yilin Yu, ambos comentan la noticia sobre algo que ocurrió en el centro de la urbe oriental, las imágenes muestran altos edificios y aglomeración de vehículos y personas.



Aunque siente añoranza y le gustaría estar allá, es mediodía y los clientes van a comenzar a llegar, por lo que la mesa caliente de comidas del día debe estar lista en su local de comida ubicado al Norte de esta ciudad.



Jay Yu tiene 31 años de edad y forma parte de la comunidad china de Hermosillo, la segunda más grande del Estado después de los estadounidenses.



Llegó hace siete años a México a trabajar en el sector de la minería, pero luego se estableció en la capital.



Si bien China es actualmente el país donde la economía presenta el más alto crecimiento mundial desde hace más de una década, algunos de sus habitantes deciden migrar hacia México, atraídos por las oportunidades para hacer negocios y otros porque tienen familiares acá.



YA TIENE AMIGOS AQUÍ



Él llegó desde la ciudad de Cantón, de donde es su familia, invitado por familiares, quienes le dijeron había en México trabajo en la minería, sector en el que laboró por cuatro años, pero luego decidió renunciar a ese trabajo y con sus ahorros abrió un restaurante.



Su español es escaso, pero alcanza a comprender aquello que los comensales que asisten a su negocio le piden, necesario para dar un buen servicio y a quienes, de paso, muestra la cultura de Oriente, a través de pinturas y grabados en las paredes del local.



“Ya tengo amigos aquí, es gente amable, en todo México tengo amigos”, asegura Jay, a quien cautivaron de Sonora las “muchachas” y la carne, en especial la carne asada y los tacos que con ella se preparan.



Ahora sus papás están de visita en Hermosillo, pues vinieron a conocer a su nieto.



Los señores Yu estuvieron un año viviendo en la ciudad, pero debieron regresar a Cantón por cuestiones de nacionalidad.



Aunque ya tiene tres años en la Ciudad del Sol, el joven dice que no se acostumbra al fuerte calor de estas tierras, donde en el verano el termómetro alcanza los 50 grados a la intemperie.



“El clima es húmedo allá, ahorita hace mucho frío, en verano llueve mucho, casi todos los días, sí hace calor, pero poquito”, relata con añoranza, mientras recuerda cómo se comporta el tiempo en su ciudad natal.



LE GUSTAN LAS PLAYAS



Pero Sonora no le es del todo indiferente.



Destaca que poco a poco se ha ido acostumbrando a estar en este rincón del mundo, de donde las playas de San Carlos y Bahía de Kino lo han dejado maravillado.



“Me gusta mucho la playa, muy bonito Guaymas, Kino, he ido a esos lugares a pescar, es deporte, pescar en Kino, con una caña muy grande”, relata mientras en su cara se dibuja una sonrisa, como cuando se describe algo que a alguien le apasiona hacer.



La relación de los inmigrantes chinos con Sonora y México se remonta a finales del siglo XIX, cuando llegaron a Baja California con intención de cruzar a Estados Unidos, quienes luego se establecieron en distintas ciudades de la entidad y del País.



Aunque proviene de una dinastía de personas trabajadoras y altamente productivas, y si bien está contento con lo que hace, Jay dice que extraña la vida que llevaba en Cantón, pues hace siete años no trabajaba y jugaba mucho al billar.



“Aquí en México es mucho trabajo, nomás de la casa al trabajo, el restaurante, comida, en la noche dormir y en mañana a cambiarse para venir”, destaca sobre su rutina de labores que comparte con su esposa y dos primos.



El negocio que tiene en esta ciudad también genera empleos: Son dos cocineros y dos meseros de Hermosillo los que laboran en el establecimiento, pero además trabajan ahí su primo, que llegó también de Cantón, China, y su esposa.



“Lo que hago aquí es cocinar, todo lo que sea, carne, platillos con carne, camarón, pollo, hay un primo también, chinos somos yo, mi primo y mi esposa”, resalta.



Aunque extraña su país y su cultura, Jay Yu y su familia tienen en su restaurante un refugio oriental, donde en cada muro hay un motivo para recordar su dinastía y mostrar su cultura y gastronomía a los sonorenses.