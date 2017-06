Faltan detalles a los parabuses

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La empresa encargada de la construcción de 10 parabuses en la ciudad, Zero Edificaciones, ya entregó la obra al Ayuntamiento, pero se le hicieron observaciones que habrá de corregir y ello le ocasionará una sanción menor a 300 mil pesos, manifestó Miguel Ángel Córdova Flores.



El titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) señaló que es necesario realizar algunas modificaciones debido a que algunas banquetas presentan grietas y una rampa no cumple con los requisitos establecidos.



Estas fallas están en las banquetas del estadio Héctor Espino y de la Central Camionera, donde también está el problema con la rampa en este último punto.



"Ellos ya las entregaron pero al momento de supervisarlo salieron detalles que están corrigiendo", comentó.



Explicó que la sanción continúa en pie hasta que se corrijan las fallas y que el Ayuntamiento de Hermosillo apruebe la obra, se espera que para el lunes 26 de este mes los problemas que se han presentado en las paradas sean subsanados y finalmente concluidos.



La rampa en la cual se presentaron los problemas será demolida, mientras que las grietas en las banquetas serán arregladas por Zero Edificaciones.



La construcción y mejora de los 10 puntos fue anunciada en marzo, donde se utilizaría un recurso de 24 millones 737 mil 253 pesos para que fuera concluido el 15 de abril de este año.



Debido a que no se habían conseguido los materiales a tiempo para culminar las paradas en el área del Héctor Espino, la empresa pidió una prórroga por 30 días, la cual venció el pasado 15 de mayo.



Sobre el bulevar Luis Encinas existen seis puntos donde se colocaron parabuses, en bulevar José María Morelos se ubican dos y en el Estadio Héctor Espino se construyeron otros dos.



Las paradas de camión en el proyecto inicial tenían contempladas la rehabilitación y reconstrucción de banquetas y de guarniciones; construcción de rampas de accesibilidad y de guía táctil para débiles visuales.



Además, alumbrado a través de paneles solares, señalización, mobiliarios como rejillas, aparca bicicletas y cestos de basura, instalación de paraderos, arborización y rehabilitación de pavimento, cuando aplique.