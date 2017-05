Llaman a denunciar camiones urbanos que no traen "refri"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 30 reportes ha recibido en lo que va del mes la Asociación Vigilantes del Transporte de parte de usuarios que señalan unidades que no encienden el aire acondicionado y realizó un llamado a seguir denunciando el problema.



El vocero de la asociación, Alfonso López Villa, externó que hasta el momento no se ha obtenido respuesta de parte de autoridades competentes ante las denuncias presentadas en semanas anteriores.



"Tenemos un incremento de denuncias pero todavía nada oficial por parte de nosotros, tenemos reportes de las líneas 15, 03,19 y 08 y 02", comentó, "tendremos una auditoría el jueves y viernes, donde nosotros como asociación mandaremos el resultado a Dirección de Transporte como una denuncia formal".



López Villa señaló que es importante que los usuarios realicen el reporte a la asociación o a la línea de UNE Sonora, la cual atiende en el 01 800 7171110 y al 6621 047755.



"Que hagan la denuncia y la hagan en el número que tiene UNE Sonora y ahí pueden denunciar, que hablen con el número de unidad".



"Nos puede ayudar bastante el que más gente esté haciendo las denuncias porque al final del día dicen que no hay denuncias (autoridades)".



Se buscó la versión de la Delegación de Transporte para conocer el número de reportes que han recibido sobre camiones urbanos que no encienden la refrigeración y las multas que han aplicado, pero el titular no estuvo disponible por encontrarse en reunión de trabajo.